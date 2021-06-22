فوز لائحة عمال بلدية الميناء المدعومة من "تيار العزم"

فازت لائحة عمال بلدية الميناء (لائحة تيار العزم النقابي) برئاسة النقيب أحمد المرسلي، وذلك في أعقاب انتخابات للأعضاء المنتهية ولايتهم التي جرت في مقر اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال في طرابلس - ساحة الكورة، وذلك بإشراف ممثل وزارة العمل بيوتر فلو.

كذلك، حضر الانتخابات رئيس الاتحاد شعبان بدرة وأمين الصندوق نقيب السائقين العموميين في الشمال شادي السيد.

وفاز في الانتخابات خالد لوز وفايز قاسم وموسى الصالح وإبراهيم علوي وسعيد أسعد ووليد شاكر.

وفي كلمة له، قال النقيب مرسلي أمام الحضور لفت الى دقة وصعوبة الأوقات التي نمر بها جميعاً، مشدداً على التلاقي والتعاضد بين العمال في البلدية وعلى المستوى الطرابلسي والشمالي.



وترأس المرسلي بعد ذلك اجتماعاً لتوزيع المهام في مجلس النقابة من خلال الاقتراع، وجاءت النتائج على الشكل التالي:

- أحمد المرسلي رئيساً

- فايز قاسم نائب الرئيس

- وليد شاكر أمينا للسر

- إبراهيم علوي نائباً لأمين السر

- علي الأحمد أمينا للصندوق

- موسى صالح محاسباً

- محمد جبيلي أمينا للاعلام

- عمر درباس وزكريا المصري وعيسى سلوم وخالد لوز وسمير أسعد أعضاء مستشارون .