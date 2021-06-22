لبنان

جورج وسّوف يناشد الثوار عند جسر البالما: "يا بنت السلطان حني على الغلبان"

Lebanon 24
22-06-2021 | 21:13
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عمد عدد من المحتجين، مساء اليوم، إلى قطع مسلكي أوتوستراد طرابلس بيروت عند جسر البالما بالحجارة والعوائق والسيارات، فيما قام آخرون بقطع "طلعة المشروع - القبة" بالسيارات والحجارة، احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الاوضاع المعيشية وصعوبة الحصول على المحروقات.

وأثناء قطع أوتوستراد البالما، صودف مرور سيارة "سلطان الطرب" جورج وسوف الذي طلب من المعتصمين السماح له بالمرور. وعندها، قام عدد من الشبان المتواجدين في المكان بتأدية عدد من الأغاني الشهيرة لوسوف منها "يا بنت السلطان حني على الغلبان" و "ماما يا ماما.. دخلك يا ماما". 

 
 
 
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