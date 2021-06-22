لبنان

ما جديد التحقيقات بانفجار بيروت؟

Lebanon 24
22-06-2021 | 22:45
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استمع المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار اليوم إلى إفادات 5 شهود، على أن يستمع غدًا الأربعاء إلى إفادات 3 شهود آخرين.

كما أحال القاضي البيطار إلى المدعي العام العدلي في الجريمة القاضي غسان الخوري طلبات تخلية سبيل 13 موقوفًا لإبداء الرأي قبل البت بشأنها، لناحية تخلية السبيل أو الإبقاء على توقيفهم.
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