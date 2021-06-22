فاجعة الجيّة تابع.. وفاة جريح متأثراً بجروحه إثر حادث أمس

توفي مساء اليوم في مستشفى سبلين الحكومي الشاب حسين زين (22 عاماً) من بلدة الشرقية في قضاء النبطية، متأثراً بجروحه التي اصيب بها امس اثر حادث السير على اوتوستراد الجيه -السعديات.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا الى 6 اشخاص بينهم المواطنة فاطمة قبيسي وبناتها الـ4 من آل حويلي والذين كانوا جميعهم في السيارة مع حسين زين يحاولون التفتيش عن مادة البنزين في محطات منطقة الجية -السعديات.

وسيوارى الضحايا الثرى يوم الخميس في روضة بلدة الشرقية بعد وصول والد الفتيات الـ4 المغترب عماد حويلي من ليبيريا.