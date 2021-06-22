لبنان

فاجعة الجيّة تابع.. وفاة جريح متأثراً بجروحه إثر حادث أمس

Lebanon 24
22-06-2021 | 21:16
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توفي مساء اليوم في مستشفى سبلين الحكومي الشاب حسين زين (22 عاماً) من بلدة الشرقية في قضاء النبطية، متأثراً بجروحه التي اصيب بها امس اثر حادث السير على اوتوستراد الجيه -السعديات.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا الى 6 اشخاص بينهم المواطنة فاطمة قبيسي وبناتها الـ4 من آل حويلي والذين كانوا جميعهم في السيارة مع حسين زين يحاولون التفتيش عن مادة البنزين في محطات منطقة الجية -السعديات.

وسيوارى الضحايا الثرى يوم الخميس في روضة بلدة الشرقية بعد وصول والد الفتيات الـ4 المغترب عماد حويلي من ليبيريا.
 
 
 
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