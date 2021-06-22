في بياقوت...رمى نفسه من شرفة منزله إلا أن النتيجة كانت مفاجئة!

أقدم شاب على رمي نفسه من شرفة منزله في بياقوت - الطريق السريع مما أدى إلى وقوعه بين الصخور وقد نجا بأعجوبة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

ويعمل الدفاع المدني مع الصليب الأحمر منذ ساعات على سحبه.