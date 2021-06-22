لبنان

جديد الملف الحكومي.. التواصل يتجدد بين "حزب الله و باسيل

Lebanon 24
22-06-2021 | 21:41
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ذكرت قناة "المنار" أنه حصل خلال الساعات الماضية تواصلٌ بين "حزب الله" ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في ملف التأليف الحكومي، وسيحصل تواصل بينهما في الساعات المقبلة من أجل تذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة.

وكان "لبنان24" كشف في تقرير له، صباح اليوم الثلاثاء، أنّ تواصلاً جرى في الساعات الماضية بين باسيل وموفدين بارزين من "حزب الله" تمهيداً لمعاودة الاجتماعات الثنائية سعياً لايجاد حل حكومي.

وأفادت المعلومات، بحسب تقرير "لبنان24" إلى أنّ "حزب الله يقود اتصالات للتهدئة بين الرئيس بري وحركة امل من جهة وبين باسيل والتيار الوطني الحر من جهة ثانية".

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