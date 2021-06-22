تفاصيل اجتماع باسيل - صفا المسائي: "لا نتائج إيجابية"

علم "لبنان24" أنّ الاجتماع الذي عُقد، مساء اليوم، بين النائب جبران باسيل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا لم يتوصل إلى نتائج إيجابية بشأن الملف الحكومي.

ووفقاً للمصادر، فإنّ "المباحثات بين حزب الله وباسيل لم تنته بعد، ومن المفترض أن تستكمل النقاشات واللقاءات اعتباراً من يوم غد لتذليل العقبات أمام عملية التشكيل، على أن يعقب ذلك اجتماعات لمناقشة النتائج".

وأوضحت المصادر لـ"لبنان24" أنّ "السيد حسين الخليل، المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، يتولى التنسيق مع الرئيس المكلف سعد الحريري"، لافتة إلى أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري على اطلاع بالاتصالات القائمة".

وكان "لبنان24" كشف في تقرير له، صباح اليوم الثلاثاء، أنّ تواصلاً جرى في الساعات الماضية بين باسيل وموفدين بارزين من "حزب الله" تمهيداً لمعاودة الاجتماعات الثنائية سعياً لايجاد حل حكومي.

وأفادت المعلومات، بحسب تقرير "لبنان24" إلى أنّ "حزب الله يقود اتصالات للتهدئة بين الرئيس بري وحركة امل من جهة وبين باسيل والتيار الوطني الحر من جهة ثانية".

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