6 جرحى في حادث سير على طريق النبطية الفوقا

جرح 6 أشخاص في حادث سير عصر اليوم على طريق عام النبطية الفوقا.وفي التفاصيل أن سيارة "بيجو" يقودها السوري (ن. ق.)، وبرفقته 4 سوريين اخرين، اصطدمت بسيارة "بي ام دبليو"، سوداء تحمل اللوحة 299067 ج يقودها الرقيب اول في قوى الامن الداخلي (ب.م. حيدر).وأدى الحادث إلى إصابة ركاب السيارتين بجروح مختلفة، فيما عملت سيارات الإسعاف التابعة لإسعاف النبطية والهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة الإسلامية والصليب الأحمر اللبناني على نقل الجرحى إلى مستشفيات النبطية.وفتحت دورية من مفرزة سير النبطية، وخبير سير عسكري، التحقيق في ملابسات الحادث.