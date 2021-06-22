لبنان

بسبب إشكالات.. إغلاق محطتي محروقات في الضنية

Lebanon 24
22-06-2021 | 22:54
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أغلقت محطة هوشر في بلدة سير ـ الضنية أبوابها ورفعت خراطيمها، بعد حصول إشكال بين مواطنين على خلفية أفضلية تعبئة خزانات سياراتهم بالوقود.

وتسبب الإشكال بقطع الطريق الرئيسي أمام المحطة لبعض الوقت قبل إعادة فتحها، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام". 

وفي محلة البياض على طريق الضنية الرئيسي الذي يربطها بمدينة طرابلس، تسبب إشكال مماثل ين مواطنين في إقدام أصحاب محطة الزيرة للمحروقات على إقفال أبواب المحطة وتوقفها على العمل.
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