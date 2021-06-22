"المعلومات" توقف سارق دراجات نارية في الهبارية

أوقفت دورية من مكتب معلومات حاصبيا مرجعيون في محلة الهبارية قضاء حاصبيا، المدعو (ر.ا.) بجرم سرقة دراجات نارية وبيعها في القضاء.

واعترف الموقوف على اقدامه وبتواريخ مختلفه على سرقة 9 دراجات نارية من منطقة الضاحية، ونقلها إلى بلدة الهباريه وبيعها.كذلك، ضبطت الدورية دراجتان ناريتان منها مسروقتان في منزل الموقوف، وسلم مع المظبوطات إلى مفرزة النبطية القضائية.