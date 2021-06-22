لبنان

"المعلومات" توقف سارق دراجات نارية في الهبارية

Lebanon 24
22-06-2021 | 16:40
A-
A+
Doc-P-835795-637600021365395854.jpg
Doc-P-835795-637600021365395854.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوقفت دورية من مكتب معلومات حاصبيا مرجعيون في محلة الهبارية قضاء حاصبيا، المدعو (ر.ا.) بجرم سرقة دراجات نارية وبيعها في القضاء.
 
واعترف الموقوف على اقدامه وبتواريخ مختلفه على سرقة 9 دراجات نارية من منطقة الضاحية، ونقلها إلى بلدة الهباريه وبيعها.

كذلك، ضبطت الدورية دراجتان ناريتان منها مسروقتان في منزل الموقوف، وسلم مع المظبوطات إلى مفرزة النبطية القضائية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:00 | 2021-06-22
17:52 | 2021-06-22
17:43 | 2021-06-22
17:40 | 2021-06-22
17:35 | 2021-06-22
17:23 | 2021-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website