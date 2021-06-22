الراعي انتقل إلى المقر الصيفي للبطريركية في الديمان

انتقل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى المقر الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان، لتمضية فصل الصيف.

وكان في استقباله النائب البطريركي على الجبة وزغرتا المطران جوزيف نفاع،القيم البطريركي في الديمان الخوري طوني الآغا، رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري ايلي مخلوف، المدير العام لوزارة الاشغال مطانيوس بولس، وامين سر رابطة قنوبين للرسالة والتراث جورج عرب وعدد من الكهنة والراهبات.

وبعد تأدية صلاة الشكر في كنيسة الصرح كانت استراحة في صالون الصرح حيث اطمأن غبطته عن أحوال المنطقة والمزارعين والمواسم الزراعية.

تجدر الاشارة الى ان البطريرك يغادر الى روما في 29 الجاري للمشاركة في اللقاء الذي دعا اليه قداسة البابا فرنسيس ليوم صلاة وتفكير من اجل لبنان ويعود الى لبنان في 3 تموز المقبل.