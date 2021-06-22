لبنان

لبنان الأكثر تضرّراً من العقوبات

Lebanon 24
22-06-2021 | 23:23
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تبين لجهات دبلوماسية، التقت على هامش اجتماع الاتحاد الأوروبي أن لبنان، البلد الأكثر تضرراً من العقوبات الأميركية ضد نظام قائم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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