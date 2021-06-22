لبنان الأكثر تضرّراً من العقوبات



تبين لجهات دبلوماسية، التقت على هامش اجتماع الاتحاد الأوروبي أن لبنان، البلد الأكثر تضرراً من العقوبات الأميركية ضد نظام قائم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".