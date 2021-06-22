لبنان

لعبة قانونية لسحب التفويض من الحريري

Lebanon 24
22-06-2021 | 17:40
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يتحدث زوار قصر بعبدا عبر "اللواء" عن أن "الرئيس ميشال عون يدرس بعض الخيارات، بدءا من الاسبوع المقبل، وفي ضوء ما تصل اليه الاتصالات الجارية مع حزب الله، عبر النائب باسيل، الذي رمى كرة النار إلى الأمين العام لحزب الله.

وهذه الخيارات تتعلق بلعبة قانونية لسحب التفويض النيابي للرئيس المكلف تأليف الحكومة، في ضوء وساطة حزب الله بين بري وباسيل".
المصدر: اللواء
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