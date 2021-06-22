لبنان

التواصل الحكومي متوقّف.. وإتصالات جانبية بالمقابل

Lebanon 24
22-06-2021 | 21:43
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قالت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة عبر "اللواء" ان "التواصل بين الأطراف المعنيين بعملية التشكيل متوقف حالياً، باستثناء اتصالات جانبية غير معلنة في حين انحصرت الاتصالات خلال اليومين الماضيين بين  مسؤولين في حزب الله ورئيس المجلس النيابي نبيه بري لتطويق الاشتباك السياسي العالي النبرة مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ومنع تفاعله نحو الأسوأ".
وقد نجحت الاتصالات في إبقاء ما حصل ضمن اطار محدود، وتجنب معظم النواب والقياديين من الجانبين التعليق على الخطاب الأخير لباسيل.
المصدر: اللواء
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