استنفار أمني واسع لمنع كل محاولات التهريب المستهدِفة دول الخليج

علمت "السياسة" الكويتية أن "هناك قراراً سياسياً وأمنياً حازماً على أعلى المستويات، لاستنفار كافة الإمكانات من أجل منع كل محاولات التهريب على أنواعها، من أجل إعطاء انطباع للدول الخليجية وغيرها، بأنها غير مستهدفة، وأن لبنان حريص دائماً على التصدي لكل عمليات التهريب التي قد تستهدف المملكة العربية السعودية، وغيرها من الدول الخليجية التي يقال إنها وضعت لبنان تحت المجهر، للتأكد من جدية إجراءاته لمنع التهريب على أنواعه".