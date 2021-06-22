لبنان

إستياء القضاة

Lebanon 24
22-06-2021 | 21:06
A-
A+
Doc-P-835834-637600216578903675.jpg
Doc-P-835834-637600216578903675.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يظهر عدد من القضاة في مجالسهم استياءهم مما ألت اليه احوال القضاء ويبدون رغبة في البحث عن فرص عمل اخرى خصوصا خارج لبنان.
 
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
القضاء الأميركي يحجب مواقع إلكترونية تابعة لوسائل إعلام حكومية إيرانية
lebanon 24
23/06/2021 08:09:31 Lebanon 24 Lebanon 24
القضاء المصري يؤجل نظره في احتجاز سفينة السويس الجانحة
lebanon 24
23/06/2021 08:09:31 Lebanon 24 Lebanon 24
استياء في حركة أمل
lebanon 24
23/06/2021 08:09:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ريمون غجر للـmtv: موضوع البواخر في القضاء وهو الذي يقرّر إذا كان هناك أيّ فساد فيه مثله مثل الملفات الأخرى
lebanon 24
23/06/2021 08:09:31 Lebanon 24 Lebanon 24

استياء

قضاء

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:00 | 2021-06-23
23:40 | 2021-06-22
23:35 | 2021-06-22
23:29 | 2021-06-22
23:24 | 2021-06-22
23:21 | 2021-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website