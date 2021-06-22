لبنان

نبش النفايات

Lebanon 24
22-06-2021 | 21:07
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بدت ازمة مكب الجديدة دليلا الى ضعف اجهزة الدولة بحيث لا يمكن منع تجار الخردة من اقتحام المكب ونبش النفايات واللافت اعلان بلديات عدة التعاون لاقامة نقاط حراسة بدوام كامل على مدار النهار.
 
المصدر: النهار
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