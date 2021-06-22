لبنان

إلغاء حجوزات

Lebanon 24
22-06-2021 | 21:08
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عُلم أنّ حجوزات كثيرة لمغتربين لبنانيين وبعض الرعايا العرب، ألغيت في الأيام الأخيرة على خلفية أزمة المحروقات والتصعيد السياسي ومشاكل البلد المتراكمة.
 
المصدر: النهار
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