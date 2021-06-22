لبنان

الاضراب مستمر

Lebanon 24
22-06-2021 | 21:10
A-
A+
Doc-P-835838-637600219097314931.jpg
Doc-P-835838-637600219097314931.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت مصادر متابعة ان يستمر إضراب المحامين الى ما بعد العطلة القضائية بسبب دخول الإضراب في المزايدات بين أعضاء مجلس النقابة والمرشحين للانتخابات النقابية.
المصدر: نداء الوطن
مواضيع ذات صلة
الرحلات إلى الخارج تراجعت بنسبة 90 %.. مكاتب السفر في لبنان تقفل أبوابها!
lebanon 24
23/06/2021 08:10:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الملف اللبناني في القمة الاوروبية ومن ضمن لقاءات ماكرون
lebanon 24
23/06/2021 08:10:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تحويل الأموال من لبنان إلى سويسرا: 2.6 مليار دولار عام 2020!
lebanon 24
23/06/2021 08:10:01 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لبطاركة المشرق: ماذا تريدون من لبنان وماذا تفعلون له؟
lebanon 24
23/06/2021 08:10:01 Lebanon 24 Lebanon 24

نقابة المحامين

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:00 | 2021-06-23
23:40 | 2021-06-22
23:35 | 2021-06-22
23:29 | 2021-06-22
23:24 | 2021-06-22
23:21 | 2021-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website