الضحايا الى ارتفاع

توقع مصدر أمني ارتفاع عدد ضحايا غياب الأمن الإجتماعي والغذائي حيث بلغ عدد الضحايا خلال العام 2021 على الطرقات ومحطات المحروقات والتعاونيات والملاحم اكثر من 15 قتيلاً و46 جريحاً.

