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لبنان
الضحايا الى ارتفاع
Lebanon 24
22-06-2021
|
21:12
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توقع مصدر أمني ارتفاع عدد ضحايا غياب الأمن الإجتماعي والغذائي حيث بلغ عدد الضحايا خلال العام 2021 على الطرقات ومحطات المحروقات والتعاونيات والملاحم اكثر من 15 قتيلاً و46 جريحاً.
المصدر: نداء الوطن
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