اجتماع ليلي بين باسيل وصفا للبحث في أزمة الحكومة

وإذا كانَ من المبكِر التكهّن أيّ من السيناريوات ستكون هي السبّاقة، فإن مصادر مواكبة لمسار التأليف حاذرت الإغراق في التفاؤل، متحدثة عن أن السقوف مرتفعة إلى أعلى مستوى، وهو ما أفضى إلى توقّف الاتصالات في الأيام السابقة، لذا فإن مسار التعقيدات الذي فُتِح يُمكِن أن يتخِذ طابعاً خطيراً في ما بعد. وعليه، استغربت مصادر سياسية رفيعة المستوى في فريق 8 آذار، التعويل على طلب باسيل وساطة السيد نصر الله، طارحة عدداً من الأسئلة. أبرزها:- هل الأجواء المتوتّرة التي نتجت من السجال الذي حصل بين عين التينة وبعبدا يُمكن في ظلها أن نذهب الى تأليف حكومة؟- هل سيستكمِل باسيل البحث في تركيبة الحكومة من حيث انتهت النقاشات في الاجتماعات التي عُقدت مع الخليلين؟ أم أنه يحمِل تصوراً جديداً سينطلق منه؟هذه الأسئلة وأكثر، من المفترض أنها طبق الحوار الثنائي الذي انطلق أمس، إذ إن حزب الله أصرّ على عدم إطلاق موقف علني من المواقف التي أطلقها باسيل يوم الأحد الماضي، لأنه «أراد الاستيضاح عن هذه النقاط، ليعرف كيف سيتحرّك في الأيام المقبلة".