لبنان

مصادر " التيار" عن استقالة نوابه: ما فينا نترك الرئيس وحدو

Lebanon 24
22-06-2021 | 23:05
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نقلت "البناء" عن مصادر التيار الوطني الحر" ان خيار استقالة نواب التيار البرتقالي من المجلس النيابي، مستبعد «لأسباب عدة منها فقدان التيار قوته النيابيّة ككتلة داعمة لرئيس الجمهورية في المجلس النيابي لا سيما في حال عدم مشاركتنا في الحكومة. إذ لا يجوز ترك رئيس الجمهورية وحيداً في المعركة في مواجهة أخصامه السياسيين. كما أن خيار الاستقالة لن يؤدي إلى إسقاط المجلس النيابي وإجراء انتخابات جديدة لا سيما وأننا لا نثق بالقوات اللبنانية التي قد تخذلنا ولا تستقيل، ما يدفع بالرئيس بري للدعوة لإجراء انتخابات فرعية لملء المقاعد الشاغرة».
 
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