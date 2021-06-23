لبنان

زوجات النواب يشتكين ايضا

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
23-06-2021 | 09:45
A-
A+
Doc-P-835897-637600346732363909.jpg
Doc-P-835897-637600346732363909.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لم يعد التذمر والغضب يتحكمان فقط بالمواطن اللبناني من ذوي الدخل  المتوسط او الفقير الذي يواصل جولاته على المحلات والسوبر ماركت بحثا عن المواد المدعومة التي احتكرها التجار في مستودعاتهم بانتظار رفع الدعم، فقد طال هذا الامر عددا من النواب الذين يعتبرون ان راتبهم لم يعد يساوي شيئا  مع ارتفاع سعر الصرف، خاصة وان ليس لديهم اي مدخول اخر. وبالامس أبدت زوجة احد النواب استيائها من الوضع الراهن، قائلة "قمت بجولة على عدد من السوبر ماركت للتبضع، لكن للاسف معظم الرفوف فارغة و خالية من المواد الاساسية كالسكر والارز وغيرها والاسعار نار".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:10 | 2021-06-23
06:00 | 2021-06-23
05:50 | 2021-06-23
05:44 | 2021-06-23
05:38 | 2021-06-23
05:33 | 2021-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website