زوجات النواب يشتكين ايضا

لم يعد التذمر والغضب يتحكمان فقط بالمواطن اللبناني من ذوي الدخل المتوسط او الفقير الذي يواصل جولاته على المحلات والسوبر ماركت بحثا عن المواد المدعومة التي احتكرها التجار في مستودعاتهم بانتظار رفع الدعم، فقد طال هذا الامر عددا من النواب الذين يعتبرون ان راتبهم لم يعد يساوي شيئا مع ارتفاع سعر الصرف، خاصة وان ليس لديهم اي مدخول اخر. وبالامس أبدت زوجة احد النواب استيائها من الوضع الراهن، قائلة "قمت بجولة على عدد من السوبر ماركت للتبضع، لكن للاسف معظم الرفوف فارغة و خالية من المواد الاساسية كالسكر والارز وغيرها والاسعار نار".