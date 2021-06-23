نصائح إلى "حزب الله": "فكّ هالتحالف"!

تقول أوساط سياسية مواكبة للأزمة الحكومية، إنّ "حزب الله" تلقّى العديد من النصائح من بعض المقرّبين منه تدعوه لفكّ تحالفه مع "التيار الوطني الحر"، بعدما أصبح هذا التفاهم "عبئا على الحزب"، عقب "التفويض" الذي طلبه رئيس "التيار" النائب جبران باسيل من الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بالموضوع الحكومي.

وترى المصادر أنّ باسيل بات يتلطّى خلف هذا التفاهم لتحقيق أهدافه وطموحاته الشخصية، مستغلاً ما يظنّ أنّه "حاجة حزب الله للغطاء المسيحي" وبالتالي يحاول الاستفادة منه إلى "آخر نفس" لضمان تبنّي الحزب له للانتخابات الرئاسية المقبلة.