لبنان

أحمد توفي بحادث تدهور شاحنة في زبدين (صور)

Lebanon 24
23-06-2021 | 02:27
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توفي الشاب أحمد سعدالله سليمان من بلدة الهيشة - وادي خالد العكارية نتيجة حادث تدهور شاحنة في منطقة زبدين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
 
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