لبنان

مقبلون على أزمة صحية خطيرة!

Lebanon 24
23-06-2021 | 02:36
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حذّر رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي من أننا مقبلون على أزمة صحية خطيرة، وأضاف " نعيش وضعا صحيا صعبا سيزداد تفاقما مع مرور الوقت بحيث يغادر أطباء وممرضون الى الخارج مع أزمة فقدان الدواء من السوق ومنها ادوية أساسية للأمراض المزمنة تضاف الى أزمة المستلزمات الطبية في المستشفيات".

وفي حديث لإذاعة "صوت كل لبنان"، رأى عراجي ان الامن الصحي في خطر والمطلوب اليوم تشكيل حكومة بأسرع وقت تلقى قبول ورضى المجتمع الدولي تعمل عل الاصلاحات فإننا مقبلون على أزمة صحية خطيرة جدا.

أما عن البطاقة التمويلية، فقال عراجي ان الموضوع لا يزال في دائرة مقفلة حيث لا موارد لتمويل هذه البطاقة حتى الآن رغم إخضاعها للنقاش على طاولة مجلس النواب.
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