لبنان

حراك المتعاقدين: للاعتصام أمام وزارة التربية والمطالبة بحقوقنا

Lebanon 24
23-06-2021 | 02:43
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دعا حراك المتعاقدين كافة المتعاقدين الى "النزول الى وزارة التربية والاعتصام فيها حتى إجبار الوزارة على تلبية حقنا ببدل النقل والطبابة في ظل هذه الظروف القاتلة".

 

وسأل الحراك في بيان: "ماذا تنتظرون أيها المعلمون لتعلنوا الثورة والعصيان واغلاق وزارات السلطة والمبيت بداخلها حتى استرجاع كرامات أهدرت لكل مواطن في طوابير الذل والاستكانة!. هل تكيفتم وأدمنتم غلاء سلع غذائكم؟ هل أدمنتم الوقوف كالعبيد أذلاء في طوابير الذل؟ هل أدمنتم الذل؟ هل تخافون زعيمكم أو مسؤولكم الحزبي من أن يقطع عنكم ساعات تعاقدكم؟ ألا تعلمون ان غضب الله قد حل عليكم لتكاسلكم واسترخائكم وتطنيشكم وقلة حيلتكم وغياب شجاعتكم وضعف أملكم بالله وبقدرته، إن عملتم، على قلب الهزيمة الى نصر؟".

 

وسأل كذلك: "ماذا لو ارتفع البنزين الى 160الف ليرة؟ كيف ستذهبون السنة المقبلة الى مدارسكم؟ ألا تعلمون أن ما ستحصلونه من فتات الساعات لا يكاد يغطي أجرة وبدل تنقلكم الى مدارس عملكم؟".

 

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