بعد وفاتها بحادث السعديات.. صورة مؤثرة لمقعد الطفلة "آية" في مدرستها

انتشرت صورة مؤثرة لمقعد الطفلة آية حويلي في مدرستها بعدما كانت قضت بحادث السير المروّع الذي وقع على أوتوستراد السعديات باتجاه بيروت عند مفرق برجا، والذي أدّى إلى وفاتها مع والدتها وأخواتها الـ 3.

وتمّ وضع صورة آية مع ورود على الطاولة إلى جانب اسمها.