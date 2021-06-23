تأجيل تشييع جثامين ضحايا حادث الجية

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنّه ‏بسبب عدم تمكن وصول والد عائلة ضحايا حادث الجية غداً إلى بيروت قادماً من ليبيريا نتيجة تبديل مواعيد الطائرة، سيؤجل تشييع جثامين الفقيدة فاطمة قبيسي وبناتها إلى يوم غد الخميس في بلدة الشرقية - النبطية.