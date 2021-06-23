لبنان

ضبط كميات من مادتي المازوت والبنزين المدعومة والمعدة للبيع والتهريب.. وتوقيف 3 متورطين (صور)

Lebanon 24
23-06-2021 | 03:08
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صدر عـن المديريـة العـامة لقـوى الأمن الداخـلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 9-6-2021، ونتيجة عمليات المراقبة التي تقوم بها دوريات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لرصد تحرّكات مهرّبي مادّتي البنزين والمازوت وبيعها في السوق السوداء، ضمن محافظة الشمال، أو تهريبها إلى الأراضي السورية، نفّذت دوريات الشّعبة كميناً محكماً في بلدة شدرا، نتج عنه توقيف آلية "فان" بداخلها خزان مازوت سِعته /1000/ ليتر، وعلى متنه كلٌّ من اللبنانيَّين:

- خ. و. (مواليد عام 1983)

- ج. ر. (مواليد عام 1979)

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما لجهة تهريب المازوت المدعوم وبيعه في السوق السوداء توخيًّا للرّبح، والاستحصال عليه من أحد المستودعات في عيدمون.

على أثر ذلك، قامت دوريات الشّعبة بمداهمة المستودعات المذكورة وضبطت بداخلها /7/ خزّانات كبيرة الحجم، وصهريجَين يحتويان على /106,140/ ليتر مازوت، و/19,025/ ليتراً من مادة البنزين، تمّ ضبطها.

وباستماع إفادة مالك المستودع المدعو (ع.ع. مواليد عام 1971، لبناني)، اعترف أنه يقوم بتخزين مادتَي البنزين والمازوت بطريقة غير قانونية ليبيعها لاحقاً في السوق السوداء.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وتم حجز "الفان"، وضبط كميات المحروقات، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين.
 
 
 
 
 
 
 
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