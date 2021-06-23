الدعم توقف بالكامل عن هذه المواد

أكد نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، في حديث لـ "صوت لبنان" أن كل المال غير متوافر للدعم، واليوم لم يعد ينفع الندم، وقال: كل ما كان ضمن السلة الغذائية أصبح خارج الدعم، وأي تاجر يقدم أي ملف إستيراد لوزارة الإقتصاد يتم رفضه حكماً لأنه يحتاج الى موافقة مسبقة من مصرف لبنان وهذا الموافقة لا تأت.

وأضاف: هناك بعض الشحنات التي ينتظر وصولها ضمن السلة المدعومة، وربما هناك بعض البضائع العالقة في المستودعات التي لم يفرج مصرف لبنان عن فتح إعتماداتها، وبإختصار يمكننا أن نعلن أن السلة الغذائية متوفاة سريرياً الى أن يعلن وفاتها رسمياً.