لبنان

إليكم خارطة الطرقات المقطوعة صباح اليوم

Lebanon 24
23-06-2021 | 03:23
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أفادت غرفة التحكم المروري عبر حسابها على "تويتر" بأنّ الطرقات المقطوعة في طرابلس، هي: أوتوستراد البالما، أوتوستراد البداوي - محطة الأكومي، القبة - طلعة المشروع.
 
وأفادت "غرفة التحكم" بأنّه تمّ قطع السير على الطريق البحرية البداوي وتحويله باتجاه جبل تربل.
 
وذكرت أنّ الطرقات المقطوعة ضمن سرية زغرتا، هي أوتوستراد عرمان بالاتجاهين، وأوتوستراد المنية - المسلك الغربي. 
 
 

كما قطعت طريق ساحة النور من أمام سرايا طرابلس احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

 
 
 
وفي صيدا، قطع أحد المواطنين الطريق على الأوتوستراد الشرقي قرب مدرسة "رفيق الحريري" بسيارته وذلك للتعبير عن استيائه من الوضع المعيشي.
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