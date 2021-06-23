مواطنون اعتصموا أمام "الخارجية".. الموظفون توقفوا عن العمل لإنقطاع الكهرباء (صورة)

نفذ عدد من المواطنين وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية والمغتربين بعد توقف موظفي الوزارة عن العمل نتيجة انقطاع الكهرباء بسبب نفاد مادة المازوت من مولداتها، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".