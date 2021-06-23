لبنان

انطلاق المرحلة الأولى من المساعدة التقنية لوضع دفتر الشروط المرتبط بمناقصة السكانر

Lebanon 24
23-06-2021 | 03:28
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عُقد اجتماع اليوم في وزارة المالية بين وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني، رئيس المجلس الأعلى للجمارك أسعد الطفيلي، المدير العام للجمارك بالتكليف ريمون خوري، مدير عام إدارة المناقصات جان العليّة، مدير برنامج الدعم التقني للحكومة اللبنانية المموّل من الاتحاد الأوروبي بيتر سلوم والخبير في الجمارك البريطانية Phil Johnson.

تم الإعلان خلال الاجتماع عن انطلاق المرحلة الأولى من المساعدة التقنية الممولة من الاتحاد الأوروبي لوضع دفتر الشروط المرتبط بمناقصة السكانر، علماً بأن الخبير البريطاني سيرسل تقريره المفصّل لإدارة المناقصات خلال شهر.

وأكّد وزني على أهمية هذه الخطوة بما أن مكافحة التهريب هو مطلب وطني وأساسي من جميع المؤسسات الدولية وإصلاح هام للجمارك اللبنانية.
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