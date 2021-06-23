لبنان

إليكم اللوائح الجديدة لأسعار القهوة في لبنان (صور)

Lebanon 24
23-06-2021 | 10:44
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يبدو أن الخبر صحيح، فبورصة البن في الأسواق اللبنانية إفتتحت اليوم على الأسعار الجديدة عند معظم الشركات اللبنانية وخاصةً الكبرى منها التي تستورد البن من الخارج، وأعطيت التوجيهات الى الموزعين للتسليم على هذا السعر الجديد للسوبرماركت والمحلات والشركات، وبدورها هذه المحال رفعت الأسعار فأصبح كيلو البن ما بين 85 ألف ومئة ألف ليرة بحسب نوعية البنّ والماركة التجارية.
وزارة الإقتصاد أكدت مصادرها لـ"لبنان 24" أنّ الوزارة لم تقم برفع الدعم عن البن ولكن ما حصل هو أن الشركات المستوردة أوقفت تقديم طلبات الإستيراد الى المركزي بسبب تراكم الموافقات والتحويلات لدى الأخير لمصلحة الشركات مما رتب عليها ديون كبيرة للشركات الخارجية التي هي المصدر الأساسي لإستيراد البن.
فمن هذا المنطلق قررت الشركات الإستيراد مباشرة دون المرور بالمركزي فإرتفع سعر البن تلقائياً بحسب سعر صرف الدولار.
 
 
 
 
 
 
 

لبنان

إقتصاد

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