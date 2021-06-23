تابع.. جولة تفتيش على الملاحم شمالاً (صورة)

بتوجيهات من محافظ الشمال القائم بأعمال بلدية الميناء القاضي رمزي نهرا قامت الدائرة الصحية وبمؤازرة شرطة البلدية بجولة تفتيش على كافة الملاحم التي كانت قد بدأت منذ يومين وتم الكشف عليها وأخذ عينات من اللحوم ليصار الى فحصها جرثوميا والتأكد من صلاحيتها. و تم تبليغ أصحابها بضرورة الالتزام بالشروط الصحية ومن ثم تنظيم محاضر بحق المخالفين.