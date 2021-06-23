لبنان

الطقس غائم مع ارتفاع في الحرارة.. ماذا عن نهاية الأسبوع؟

Lebanon 24
23-06-2021 | 11:54
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ارتفاع في الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، دون تعديل على الساحل مع ضباب على المرتفعات.

في التفاصيل، طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى يوم الخميس حيث تبدأ بالارتفاع التدريجي فوق الجبال وفي الداخل.
ملاحظة : (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر حزيران ما بين21و 30 درجة)

الاربعاء: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل في الحرارة ويتشكل الضباب على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئيا مع ارتفاع في الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، دون تعديل على الساحل مع ضباب على المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي في الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل.

السبت: قليل الغيوم من دون تعديل في الحرارة.


- الحرارة على الساحل من 22 الى 29 درجة، فوق الجبال من 15 الى 26 درجة، في الداخل من 15 الى 32 درجة .
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10و 35 كم/س.
- الانقشاع: متوسط على الساحل ، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80%
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.
- الضغط الجوي: 760 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 5,27
- ساعة غروب الشمس: 19,52
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