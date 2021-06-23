لبنان

الاسمر: الاتحاد العمالي العام كان صوته مسموعاً وسيبقى مهما صوبوا علينا

Lebanon 24
23-06-2021 | 05:09
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أشار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر إلى أنه "في وقت يتسارع فيه الانهيار الاقتصادي نحو الفقر، لا يخجل البعض في لبنان من تسييس التحركات العمالية التي ينظمها الاتحاد العمالي العام والتي تختصر مطالبها بمطلب واحد وهو تشكيل حكومة إنقاذ تسير بالبلاد نحو شاطئ الأمان".

واعتبر الاسمر أنّ "التصويب على هذا التحرك المطلبي الذي نظّمه الاتحاد الأسبوع الماضي ما زال مستمراً وذلك بسبب وجود رغبة عارمة عند البعض بإقصاء وتغييب دور هذا الاتحاد الجامع لكل فئات المجتمع اللبناني بكل أطيافه وأحزابه في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي أصابت الجميع دون استثناء فوفقاً لأولئك المطلوب تبنّي سياسة خنوع وخضوع تجاه كل ما يصيب العمال".

وأوضح أنّ "الاتحاد العمالي العام نفّذ في الفترة الأخيرة أربع تحركات وكان صوته مسموعاً وسيبقى مهما صوبوا علينا وسيصل إلى آذان المسؤولين وإلاّ لماذا كل هذا الهجوم على الاتحاد وتحركاته المطلبية المحقة ولا سيما تلك المتعلقة بتشكيل حكومة إنقاذ".
 
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