بعد ارتفاع سعرها.. أغاني "القهوة" غير صالحة في لبنان!

علّق أحد المراقبين ساخراً على خبر زيادة أسعار القهوة بأنّ هناك العديد من الأغاني التي تتضمّن في كلماتها "القهوة" لن تعود صالحة للبثّ في لبنان.

ومن بين الأغاني الشهيرة التي تدخل القهوة في كلماتها أغنية "ميّل يا غزيّل" للمطربة نجاح سلام والتي تقول فيها: "نسقيك فنجان قهوة .. نعملك تبولة".

كذلك الأغنية الشهيرة للفنانة سميرة توفيق التي تقول كلماتها: "يالله تصبوا ها القهوة وزيدوها هيل.. اسقوها للنشاما ع ظهور الخيل".

وستتحوّل القهوة من حاضرة في كلّ زيارات اللبنانيين إلى "قهوة منسية" بحسب كلمات أغنية الفنانة فاديا طنب.

ومن الأغاني التي ستصبح "غير صالحة" للبثّ" كذلك أغنية الفنانة عبير نعمة "قهوة"، والتي تقول في كلماتها: "قلتلّي جاي زيارة ... حطّيت الرّكوة عالنّار ... ونطرتك حتى الجارة ... عرفت شو عندي أسرار ... بردت قهوتنا وناموا ... أهل الحي...".

وستتحسر الصبوحة على اغنيتها "مادام جيت على الحارة، ما تشرفنا بزيارة. ما رح بتكلفنا كتير، فنجان قهوة وسيجارة" لانها ستدخل في قائمة الممنوعات.