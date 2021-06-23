لبنان

مولدات الكهرباء توقفت عن العمل في هذه المناطق

Lebanon 24
23-06-2021 | 12:11
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن اطفاء مولدات الكهرباء في بعض شوارع طرابلس وتحديدا في كل من  "عزمي" و"الثقافة" و"طريق الميناء" بعد نفاذ  مادة المازوت.
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مولدات الكهرباء

طرابلس

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