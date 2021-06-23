كهرباء جبيل: لتخفيض الاشتراكات وتركيب العدادات واعتماد التقنين الذاتي المكثف

ذكرت شركة كهرباء جبيل في بيان، مشتركيها "بأن التقنين يزداد ومعه سعر المحروقات والدولار، وقد أصبح من الضرورة تخفيض الإشتراكات، وتركيب العدادات واعتماد التقنين الذاتي المكثف، لتخطي هذه المرحلة الصعبة، وقوفا الى جانب المواطنين في هذه الازمة الاقتصادية الصعبة، آملة "ان تحمل الايام المقبلة الامان الاجتماعي لكل اللبنانيين" .