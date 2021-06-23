لبنان

القاضي الخوري وافق على تخلية سبيل 7 من الموقوفين في ملف المرفأ

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-06-2021 | 05:50
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بعد أن أحال المحقق  العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الى النيابة العامة التمييزية طلبات تخلية السبيل المقدمة من الموقوفين في القضية بواسطة وكلائهم وذلك لاتخاذ الموقف.
أبدى المدعي العام  العدلي في هذه الجريمة القاضي غسان الخوري رأيه بالقضية لاسيما لجهة رد طلبات كبار الموظفين والموافقة على تخلية سبيل 7 من صغار الموظفين والعمال في المرفأ.

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