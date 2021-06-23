لبنان

توقيف مسافر يحمل دولارات مزورة.. هذه قيمتها ووجهته

Lebanon 24
23-06-2021 | 12:10
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افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في مطار رفيق الحريري الدولي، ان فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في المطار أوقفت عند السابعة والنصف من صباح أمس الثلثاء اللبناني أ.ي لاقدامه على حمل حقيبة سفر بداخلها ما يقارب 119 الفا و350 دولارا اميركيا مزورا، مخبأة بطريقة محترفة ومبتكرة. وبالتحقيق معه من قبل الضابطة الإدارية والعدلية في المطار تبين انه مسافر الى تركيا بناء على تذكرة سفر مدفوعة الثمن مسبقا من قبل شخص لبناني الهوية في تركيا يدعى خ.ح. وان الحقيبة تعود له، وقد نقلها بناء على طلبه. والتحقيق جار من قبل القضاء المختص.
 
 
 
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