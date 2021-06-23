لبنان

قتيل صدما على اوتوستراد صيدا

Lebanon 24
23-06-2021 | 06:25
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قضى مواطن من آل نجم، في حادث صدم على اوتوستراد صيدا الجنوب، تحت جسر الغازية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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قتيل

الغازية

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