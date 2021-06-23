اشكالات متنقلة... والمحروقات هي السبب الابرز

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال على اوتوستراد المنية باتجاه عكار بين عدد من الشبان وبعض من اصحاب الصهاريج، حيث عمد الشبان الى توقيف بعض الصهاريج المحملة بالمحروقات ما تسبب بزحمة سير خانقة في المحلة.