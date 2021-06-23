لبنان

اشكالات متنقلة... والمحروقات هي السبب الابرز

Lebanon 24
23-06-2021 | 13:04
A-
A+
Doc-P-835996-637600521010436937.jpg
Doc-P-835996-637600521010436937.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع  اشكال على اوتوستراد المنية باتجاه عكار بين عدد من الشبان وبعض من اصحاب الصهاريج، حيث عمد الشبان الى توقيف بعض الصهاريج  المحملة بالمحروقات ما تسبب بزحمة سير خانقة في المحلة.
مواضيع ذات صلة
نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات تطالب باستثناء القطاع من قرارات السير
lebanon 24
23/06/2021 15:36:21 Lebanon 24 Lebanon 24
على وقع الأنباء عن قرب رفع الدعم.. أسعار المحروقات ترتفع وهذه اللائحة الجديدة
lebanon 24
23/06/2021 15:36:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: إحباط تهريب محروقات وطحين ودخان وتنباك بقاعاً وشمالاً
lebanon 24
23/06/2021 15:36:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب إشكالات.. إغلاق محطتي محروقات في الضنية
lebanon 24
23/06/2021 15:36:21 Lebanon 24 Lebanon 24

صهاريج

محروقات

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:16 | 2021-06-23
08:16 | 2021-06-23
08:14 | 2021-06-23
08:12 | 2021-06-23
08:06 | 2021-06-23
08:00 | 2021-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website