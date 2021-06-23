الجيش يسلّم وزارة المال طوابع فئة 250 والف ليرة (صور)

بتاريخ ٩ حزيران ٢٠٢١ قامت مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني بتسليم وزارة المالية ٧ مليون طابع من فئة ٢٥٠ ل.ل، كما تم تسليم ٥ مليون طابع فئة ١٠٠٠ ل ل بتاريخ ٢١ حزيران ٢٠٢١، ويتم العمل على تسليم دفعات متتالية من الفئتين.