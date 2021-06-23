لبنان

التقدمي الاشتراكي يتابع الدعوى التي رفعها ضد " striker lb"

Lebanon 24
23-06-2021 | 06:48
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زار عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور ووكيل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ووكيله المحامي نشأت الحسنية قسم المباحث الجنائية  الخاصة في قوى الامن الداخلي حيث التقيا رئيسه العميد بلال الحجار وفريق التحقيق في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيه المتابع للدعوى المقدمة من جنبلاط وابو فاعور بحق الموقع المسمى striker lb لايراده معلومات كاذبة عن تحويلات مالية مزعومة قام بها جنبلاط وابو فاعور بحيث تبين ان الموقع مدسوس من قبل احدى الجهات السياسية المترعة باتهامات الفساد وقد عمد مشغلوه اولا الى حذف التقرير الكاذب ثم حذف الموقع برمته هربا من التحقيقات وكشف من يشغله.

ابو فاعور قال بعد اللقاء: نعرف يقينًا من خلف الموقع ومعلوماته الكاذبة، نعرف الأشخاص والجهة السياسية وسنلاحقهم حتى القبر لكي نكشف نفاقهم وزيف اداعاءتهم، وسنتابع التحقيقات الى حين كشف ذلك رغم كل ألاعيب التمويه والتخفي التي يمارسونها.
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