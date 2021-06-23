لبنان

دريان اطلع من سنو على النشاطات والمساعدات لهيئة الاغاثة التابعة لدار الفتوى

Lebanon 24
23-06-2021 | 07:38
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 إستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان رئيس هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية التابعة لدار الفتوى محمد خالد سنو، على رأس وفد من أعضاء الهيئة الذين اطلعوا على النشاطات والأعمال والمساعدات التي تقدم للمحتاجين في مختلف المناطق اللبنانية.

واكد سنو عقب اللقاء "ان إقامة المشاريع الإنمائية والإغاثية والصحية والتعليمية التي تشمل كل اللبنانيين، هي هبة من أهل الخير من لبنان وخارجه، وبخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي".

وشكر المفتي دريان "جميع الداعمين لهيئة الإغاثة حتى تستمر في عملها الخيري والإنساني والإغاثي الذي يلبي بعضا من حاجات الناس الأساسية لكي تصمد في وجه هذه الأزمات التي جعلت من معظم اللبنانيين أهل حاجة".
 
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