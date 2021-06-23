لبنان

ضبط مخزن للمخدرات في صبرا (صورة)

Lebanon 24
23-06-2021 | 07:47
A-
A+
Doc-P-836014-637600567959941634.jpg
Doc-P-836014-637600567959941634.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 23 / 6 / 2021، دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش في منطقة صبرا – الضاحية الجنوبية هنغاراً لتوضيب المخدرات وتخزينها، ويعتبر المخزن الأساسي لمروجي المخدرات في منطقتي بيروت وجبل لبنان. وقد ضبطت بداخله كمية من المخدرات على اختلاف أنواعها (باز كوكايين، كوكايين، حشيشة، سيلفيا، كناكيمو، كاريزول، ترمادول) ومبلغاً مالياً ودراجتين نارييتين. كما أوقفت كلاً من: (ع.ع)، (ع.ق)، (ح.ز)، (ر.أ) و(ع.ز) والسوريين (م.ب)، (ح.أ) و(ع.ح)، والفلسطيني (و.ح)، والمصري (ي.ح).
سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:30 | 2021-06-23
10:19 | 2021-06-23
10:17 | 2021-06-23
10:06 | 2021-06-23
09:56 | 2021-06-23
09:52 | 2021-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website