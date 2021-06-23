لبنان

أقفلوا سياراتكم ولا تتركوا المفاتيح بداخلها.. هذا ما حصل مع سيّدة في انطلياس

Lebanon 24
23-06-2021 | 14:58
A-
A+
Doc-P-836015-637600572834161250.jpg
Doc-P-836015-637600572834161250.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــــة البلاغ التالي:

الساعة 1:30 من ظهر يوم الثلاثاء 22-6-2021، أقدم شخص على سرقة سيّارة نوع مرسيدس من محلّة أنطلياس، بعد أن ترجّلت منها مالكتها، لفترة قصيرة، تاركةً المفاتيح فيها. ولمّا حاولت منعه من الاستيلاء على السيّارة، عبر تمسّكها بالباب، سقطت أرضاً وتعرّضت للأذى، وقد جرى نقلها إلى المستشفى للمعالجة.

من خلال المتابعة الفورية والتنسيق بين القطعات المعنية، تمكّن عناصر حاجز ضهر البيدر من توقيف السّارق عند الساعة 15:30 من التاريخ ذاته، أثناء مروره على متن السّيّارة، وتبيّن أنّه يدعى:

ن. ع. (من مواليد عام 1995، سوري)
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

تهيب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالمواطنين إقفال سيّاراتهم لدى ترجّلهم منها، وعدم ترك المفاتيح بداخلها، ولو لفترة وجيزة، تفادياً لسرقتها أو للسرقة من داخلها.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:30 | 2021-06-23
10:19 | 2021-06-23
10:17 | 2021-06-23
10:06 | 2021-06-23
09:56 | 2021-06-23
09:52 | 2021-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website